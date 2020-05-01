Глава Минстроя Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом
И. о. министра строительства и ЖКХ России назначен замглавы министерства Никита Стасишин.
Фото: ТАСС / Штукина Екатерина
У министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева обнаружили коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя.
Там рассказали, что кроме главы Минстроя опасной инфекцией оказался инфицирован и его заместитель Дмитрий Волков.
«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», — привела пресс-служба слова Якушева.
В период болезни министра его обязанности будет исполнять замглавы министерства Никита Стасишин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что COVID-19 обнаружили у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Глава кабмина был госпитализирован в одну из московских больниц. На время его болезни исполняющим обязанности главы правительства назначен Андрей Белоусов.
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