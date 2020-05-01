Глава Минстроя Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом

У министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева обнаружили коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя.

Там рассказали, что кроме главы Минстроя опасной инфекцией оказался инфицирован и его заместитель Дмитрий Волков.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», — привела пресс-служба слова Якушева.

В период болезни министра его обязанности будет исполнять замглавы министерства Никита Стасишин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что COVID-19 обнаружили у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Глава кабмина был госпитализирован в одну из московских больниц. На время его болезни исполняющим обязанности главы правительства назначен Андрей Белоусов.

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