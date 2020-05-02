Певица Наташа Королева не скучает в самоизоляции, а вовсю готовится к концертам, которые когда-нибудь снова станут возможными после пандемии коронавируса. Дома в кругу близких она решила разучить танцевальные движения для своей новой песни «Давай гуляй», а заодно предложила поучаствовать поклонникам. Виртуально, разумеется.

«Первомайский флешмоб! Друзья, присоединяйтесь! Встаем с диванов и учим движения», — обратилась к фанатам Королева.

На видео певица танцует в компании друзей во дворе частного дома. На ней простой тренировочный костюм, цветастые гетры и кроссовки, а на голове забавная шапочка салатового оттенка.

Фолловерам понравился ролик артистки, они нахваливали ее за позитивный настрой и умение держаться на сцене, даже если это всего лишь площадка во дворе дачи.

«Натуся, какая же ты подвижная, пластичная»

«Ну, просто класс!!! Умница, красавица, огонь»

«Наташа, класс — весело! Выше нос и вперед, все танцуем!»

«Зажигалочка», — не скупились на комплименты подписчики.

Некоторые, правда, выражали сомнение, что все участники импровизированного флешмоба действительно хотели танцевать. Кто-то из поклонников скептически заметил, что многовато людей в кадре в разгар пандемии и режима самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наташа Королева объяснила, как воспитать сына, чтобы о нем написали в Forbes.