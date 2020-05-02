Машина службы доставки еды пробила ограждение в Петербурге — видео момента ДТП
Водитель был госпитализирован с травмами головы.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
Авария с участием автомобиля службы доставки еды произошла в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает телеканал 78.
В ночь на 2 мая Daewoo Matiz влетел на полной скорости в ограждение на проспекте Художников рядом с домом № 35. Видео ДТП попало в объектив камеры наблюдения.
На кадрах видно, что на помощь водителю иномарки бросились случайные свидетели аварии. Они помогли ему выбраться из покореженной машины. Мужчину госпитализировали с травмами головы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что перевернувшийся мусоровоз спровоцировал массовое ДТП в Ленобласти.
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