Перевернувшийся мусоровоз спровоцировал массовое ДТП в Ленобласти
В аварии, которая произошла на трассе Петербург — Псков, предварительно пострадали два человека.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Массовое ДТП с участием более десяти автомобилей произошло в Ленинградской области. На трассе Петербург — Псков водитель мусоровоза не справился с управлением.
На скользкой дороге машину занесло и у нее опрокинулся прицеп. Водители, которые двигались следом, не успели вовремя затормозить и стали врезаться друг в друга.
По предварительным данным в аварии пострадали два человека. Движение на трассе было на несколько часов полностью парализовано.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 20 автомобилей и три фуры столкнулись под Петербургом.
Читайте также
64%
-0.88 80.05
-0.72
Нашли ошибку?