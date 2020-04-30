В аварии, которая произошла на трассе Петербург — Псков, предварительно пострадали два человека.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Массовое ДТП с участием более десяти автомобилей произошло в Ленинградской области. На трассе Петербург — Псков водитель мусоровоза не справился с управлением.

На скользкой дороге машину занесло и у нее опрокинулся прицеп. Водители, которые двигались следом, не успели вовремя затормозить и стали врезаться друг в друга.

По предварительным данным в аварии пострадали два человека. Движение на трассе было на несколько часов полностью парализовано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 20 автомобилей и три фуры столкнулись под Петербургом.

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