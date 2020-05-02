В Минстрое рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Якушева

В Минстрое РФ рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом главы ведомства Владимира Якушева. Как сообщают «Известия», министр чувствует себя нормально и продолжает быть на связи с коллегами.

Тесты на COVID-19 регулярно сдают все представители руководства министерства. Первым заболевание выявили у заместителя Якушева Дмитрия Волкова.

«У министра КТ показала болезнь только сегодня, до этого признаков болезни не было», — сообщили в пресс-службе Минстроя.

Отмечается, что сотрудники соблюдают правила безопасности и проводят совещания дистанционно еще с конца марта. Более 80% работников переведены на удаленную работу и находятся в самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минстроя Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом. Накануне стало известно о заражении COVID-19 премьер-министра России Михаила Мишустина.

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