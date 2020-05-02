Пользователи нашли в сети двойника американской фотомодели и бизнесвумен 41-летней Кортни Кардашьян. Девушка, как две капли воды похожая на звезду, живет в городе Остин в штате Техас.

Габриелла Эрнандес активно ведет свой блог в Instagram. Красавица публикует в соцсети снимки из путешествий, рассказывает о своей собаке и любимом мужчине, а также делится с подписчиками стильными образами. Наряды Эрнандес, стоит отметить, очень похожи на аутфиты ее знаменитой «сестрички» Кортни Кардашьян.

Instagram @_gabbyhernandez

Пользователи сети не перестают удивляться невероятному сходству девушек. Под снимками Эрнандес постоянно появляются комментарии, в которых юзеры заявляют, что она — невероятно похожа на Кортни Кардашьян.

«Просто копия!»

«Признайся, наконец, что ты ее сестра!» — пишут фолловеры.

Instagram @_gabbyhernandez, @kourtneykardash

Вот только на Габриеллу Эрнандес подписана всего чуть более семи тысяч человек. Тогда как аудитория звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» насчитывает почти сто миллионов подписичков.

Между блогером из Техаса и мировой знаменитостью есть еще одно сходство — обе красавицы производят собственную линию косметики.

Instagram @_gabbyhernandez

Ранее 5-tv.ru писал, что двойник Анджелины Джоли появился в Северной Осетии.