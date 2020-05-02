В интернете часто находят девушек, похожих на кого-нибудь из знаменитостей, но, кажется, такого сходства пользователи еще встречали.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @_gabbyhernandez

Пользователи нашли в сети двойника американской фотомодели и бизнесвумен 41-летней Кортни Кардашьян. Девушка, как две капли воды похожая на звезду, живет в городе Остин в штате Техас.

Габриелла Эрнандес активно ведет свой блог в Instagram. Красавица публикует в соцсети снимки из путешествий, рассказывает о своей собаке и любимом мужчине, а также делится с подписчиками стильными образами. Наряды Эрнандес, стоит отметить, очень похожи на аутфиты ее знаменитой «сестрички» Кортни Кардашьян.

Instagram @_gabbyhernandez

Пользователи сети не перестают удивляться невероятному сходству девушек. Под снимками Эрнандес постоянно появляются комментарии, в которых юзеры заявляют, что она — невероятно похожа на Кортни Кардашьян.

«Просто копия!»

«Признайся, наконец, что ты ее сестра!» — пишут фолловеры.

Instagram @_gabbyhernandez, @kourtneykardash

Вот только на Габриеллу Эрнандес подписана всего чуть более семи тысяч человек. Тогда как аудитория звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» насчитывает почти сто миллионов подписичков.

Между блогером из Техаса и мировой знаменитостью есть еще одно сходство — обе красавицы производят собственную линию косметики.

Instagram @_gabbyhernandez

Ранее 5-tv.ru писал, что двойник Анджелины Джоли появился в Северной Осетии.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-4 знаков зодиака среди мужчин, которые не славятся интеллектом

Последние новости

10:58
ТОП-5 самых дешевых автомобилей в России в 2020 году
10:40
ТОП-5 имен для девочек со счастливой судьбой
10:31
Прекращены депутатские полномочия дочери Нурсултана Назарбаева
10:31
«Пожара не было»: гендиректор «Доброфлота» о ЧП на плавбазе в Находке
10:20
«Просто копия!» — в сети нашли двойника Кардашьян
10:10
Выявлена ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология

Сейчас читают

Выявлена ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
ТОП-4 знаков зодиака среди мужчин, которые не славятся интеллектом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок