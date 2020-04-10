Анфиса Чехова запустила проект «Бюро знакомств в пандемии»

Российская телеведущая Анфиса Чехова в разгар коронавируса запустила новый проект «Бюро знакомств в пандемии». Об этом сообщает 7days.ru.

Телеведущая выложила пост в социальные сети, где сообщила о запуске проекта. По словам Анфисы, она понимает, насколько тяжело одиноким людям в режиме самоизоляции.

«Так вот, мне хотелось бы приносить вам пользу. И то что я действительно умею — это разбираться в людях и устраивать их личную жизнь. Итак, с этого дня в прямом эфире я буду соединять одинокие Сердца», — поделилась телеведущая.

Подписчики посчитали, что идея Анфисы Чеховой интересна и поддержали ее задумку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова активно занялась спортом на самоизоляции.