Анфиса Чехова запустила проект «Бюро знакомств в пандемии»
Телеведущая решила стать свахой.
Фото: Instagram @achekhova
Российская телеведущая Анфиса Чехова в разгар коронавируса запустила новый проект «Бюро знакомств в пандемии». Об этом сообщает 7days.ru.
Телеведущая выложила пост в социальные сети, где сообщила о запуске проекта. По словам Анфисы, она понимает, насколько тяжело одиноким людям в режиме самоизоляции.
«Так вот, мне хотелось бы приносить вам пользу. И то что я действительно умею — это разбираться в людях и устраивать их личную жизнь. Итак, с этого дня в прямом эфире я буду соединять одинокие Сердца», — поделилась телеведущая.
Подписчики посчитали, что идея Анфисы Чеховой интересна и поддержали ее задумку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова активно занялась спортом на самоизоляции.
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