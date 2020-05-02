Загадочная Варнава в элегантной шляпке обнажила плечо — фото
Артистка часто радует подписчиков оригинальными фотопроектами.
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Фото, видео: Instagram @kativarnava, @dvelichko
Екатерина Варнава не устает радовать свои фанатов качественными фотографиями. Ее профиль в Instagram наполнен профессиональными и оригинальными снимками. Вот и сейчас артистка выложила новое фото, где предстала перед подписчиками в элегантном наряде. На снимке Варнава одета в черное платье, а на голове у нее шляпа, прикрывающая часть лица. У Екатерины очень проницательный взгляд, пробирающий до мурашек.
«Если не можешь быть хорошим примером, попробуй быть ужасающим предупреждением…», — подписала фото артистка.
Фанаты восхитились снимком и отметили, что он похож на рисунок или картину.
«Очень красивый портрет!»;
«Очень хорошее высказывание, а фотография просто шикарная»;
«Как картинка нарисованная», — прокомментировали подписчики.
Екатерина Варнава — популярная артистка комедийного жанра, ставшая известной после участия в шоу Comedy Woman. Она снимается в фильмах и часто посещает различные передачи. В этом году Варнава стала соведущей Александра Гудкова в новом юмористическом шоу «Бой с герлс».
Также в начале 2020 года состоялась премьера фильма режиссера Дарьи Чаруши «Марафон желаний», где актриса сыграла одну из главных ролей.
А недавно Екатерина Варнава снялась в клипе Филиппа Киркорова на песню «Романы».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Варнава в пижаме удивила подписчиков элегантной фотосессией.
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