Отец умершего при домашних родах младенца объяснил трагедию боязнью COVID-19

В настоящий момент женщина находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Младенец скончался в результате домашних родов в московском районе Северное Тушино. Как стало известно 5-tv.ru, семья, проживающая в доме на Туристской улице, решила не вызывать скорую помощь из-за боязни заразиться коронавирусом, так как мать не доверяла медицинским сотрудникам. Об этом сообщил отец скончавшегося младенца.

Домашние роды 27-летней женщины продолжались пять часов. В результате новорожденный умер.

По словам мужчины, его супруга в данный момент находиться в больнице. Ее состояние в норме.

Информация уточняется.

Ранее врач-гинеколог Елена Падалкина в интервью 5-tv.ru рассказала, существуют ли опасности для беременных в условиях пандемии коронавируса и как проходит их обследование в настоящий момент.

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