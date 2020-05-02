Отец умершего при домашних родах младенца объяснил трагедию боязнью COVID-19

Младенец скончался в результате домашних родов в московском районе Северное Тушино. Как стало известно 5-tv.ru, семья, проживающая в доме на Туристской улице, решила не вызывать скорую помощь из-за боязни заразиться коронавирусом, так как мать не доверяла медицинским сотрудникам. Об этом сообщил отец скончавшегося младенца.

Домашние роды 27-летней женщины продолжались пять часов. В результате новорожденный умер.

По словам мужчины, его супруга в данный момент находиться в больнице. Ее состояние в норме.

Информация уточняется.

Ранее врач-гинеколог Елена Падалкина в интервью 5-tv.ru рассказала, существуют ли опасности для беременных в условиях пандемии коронавируса и как проходит их обследование в настоящий момент.

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