«Будьте спокойны»: Гинеколог рассказала, есть ли опасность для беременных в условиях пандемии
В интервью 5-tv.ru Елена Падалкина сообщила, как изменилось обследование для будущих мам при распространении коронавируса в России.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Bele Olmez, 5-tv.ru
Врач-гинеколог Елена Падалкина в интервью 5-tv.ru рассказала, существуют ли опасности для беременных в условиях пандемии коронавируса и как проходит их обследование в настоящий момент. По словам специалиста, в группе риска находятся лишь те женщины, у которых есть хронические заболевания. Все остальные, кто сейчас вынашивает малыша, могут на этот счет не волноваться.
«Есть уже много данных о том, что беременные не входят в группу риска, но беременные, у которых есть сопутствующие хронические заболевания, входят в группу высокого риска. К таким заболеваниям относятся, например, артериальная гипертензия, сахарный диабет, заболевания дыхательной системы», — подчеркнула медик.
Падалкина добавила, что в настоящий момент нет исследований, которые бы подтвердили, что COVID-19 передается от матери к ребенку и влияет на его развитие. Однако в условиях распространения заболевания всем женщинам стоит быть осторожнее, соблюдать режим самоизоляции и регулярно проверять свое здоровье. В частности, теперь все женщины, которые готовятся стать мамами, начиная с 37-й недели должны сдавать тест на коронавирус.
«Все плановые осмотры, анализы, УЗИ проводятся в установленные сроки — <…> теперь только по предварительной записи. Также многие клиники города перешли в онлайн-режим. <…> В роддомах проводятся школы для беременных. <…> Начиная с 37 недель еженедельно сдается анализ на COVID-19 вплоть до поступления в роддом. Этот анализ включили в перечень обязательных», — отметила гинеколог.
Врач пояснила, что в домашних условиях беременным женщинам также необходимо себя беречь: не выходить без необходимости на улицу, делать физические упражнения и тщательно мыть руки.
«Нужно соблюдать принципы самоизоляции и социального дистанцирования. <…> Погулять можно на балконе. Обязательно занимайтесь физическими упражнениями. Чаще мойте руки, носите перчатки, и самое главное — будьте спокойны, потому что спокойствие является одним из главных факторов для вынашивания здорового малыша и легкого течения беременности», — рекомендовала Падалкина.
Отдельно специалист осветила вопрос присутствия будущего отца на родах. По словам медика, роддомы предоставляют эту возможность, однако с соблюдением определенных условий.
«На данный момент многие роддома ограничили посещение, в том числе, если заключен контракт. Не разрешается присутствовать на родах фотографу. <…> Некоторые роддома разрешают присутствие супруга, но для этого должен был соблюден ряд условий: супруг должен быть обследован на коронавирусную инфекцию и постоянно находиться с мамой и малышом в палате», — рассказала врач.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав выпустил рекомендации по диагностике и лечению беременных женщин с диагнозом «коронавирусная инфекция».
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