На портале, помимо аудиоверсии первой книги о Гарри Поттере, есть множество интерактивных развлечений.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

На помощь родителям, которые уже не знают, чем занять скучающих дома детей, пришла Джоан Роулинг.

Знаменитая писательница запустила специальный сайт «Гарри Поттер сидит дома». «Цифровой хаб», именно так называется портал, наполнен статьями, загадками, кроссвордами и другими интерактивными заданиями о жизни в Хогвардсе.

Детей даже обещают научить рисовать Нюхлера — это такой длинноносый черный зверек, напоминающий крота. Весь апрель на сервисе можно бесплатно слушать аудиоверсию первой книги «Гарри Поттер и философский камень» — ее специально выложат на 19 языках.

Ведь самоизоляция сейчас объединяет людей, живущих в разных странах и говорящих на разных языках.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач рассказала об опасных проявлениях коронавируса у детей.

Полезная информация:

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Тема:
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