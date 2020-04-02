Гарри Поттер сидит дома: Джоан Роулинг запустила сайт для детей на карантине
На портале, помимо аудиоверсии первой книги о Гарри Поттере, есть множество интерактивных развлечений.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На помощь родителям, которые уже не знают, чем занять скучающих дома детей, пришла Джоан Роулинг.
Знаменитая писательница запустила специальный сайт «Гарри Поттер сидит дома». «Цифровой хаб», именно так называется портал, наполнен статьями, загадками, кроссвордами и другими интерактивными заданиями о жизни в Хогвардсе.
Детей даже обещают научить рисовать Нюхлера — это такой длинноносый черный зверек, напоминающий крота. Весь апрель на сервисе можно бесплатно слушать аудиоверсию первой книги «Гарри Поттер и философский камень» — ее специально выложат на 19 языках.
Ведь самоизоляция сейчас объединяет людей, живущих в разных странах и говорящих на разных языках.
Ранее 5-tv.ru писал, что врач рассказала об опасных проявлениях коронавируса у детей.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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