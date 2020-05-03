🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
Сегодня, 3 мая, растущая Луна находится в знаке Дева. Время идеально подходит для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 мая, растущая Луна в знаке Дева поможет всем, кто трудится не покладая рук и использует свободное время максимально эффективно.
♈ Овен
Овны, прекратите жалеть себя. Иногда, для того, чтобы продвинуться на ступеньку выше, необходимо проявить силу характера. Воспринимайте все испытания как возможность к самосовершенствованию и личностному росту. Никто вас не сможет настроить на успех, если вы сами этого не захотите.
Космический совет: воспринимайте любые трудности как дар.
♉ Телец
Тельцы, вы понимаете значение словосочетания «безусловная любовь»? Об этом говорили еще древние индийские мудрецы. «Всякий раз, когда нам удается любить без ожиданий, расчетов и планов, мы действительно попадаем на небеса», — рассказывали они. Обратите внимание на эти слова и перестаньте требовать от своего партнера невозможного.
Космический совет: запомните, любят не за что-то, а вопреки всему.
♊ Близнецы
Близнецы, звезды вам советуют обратить внимание на то, как много вы отдаете и как мало получаете. Если вы жертвовали своими собственными желаниями в интересах других, вы, скорее всего, испытаете дисбаланс своей собственной энергии. Научитесь говорить «нет» и проявите твердость в общении с окружающими. Позаботьтесь о своем душевном спокойствии.
Космический совет: перестаньте думать о других больше, чем о себе.
♋ Рак
Раки, перестаньте скрывать свой грандиозный потенциал от других. Пришло время показать, на что вы действительно способны. Отпустите ложные убеждения. Позвольте себе сиять, как алмаз, которым вы являетесь. Научитесь ценить себя, и тогда люди к вам потянутся.
Космический совет: проявите свои скрытые таланты.
♌ Лев
Лев, самоизоляция загнала вас в угол. Возможно, вы утратили веру в себя и стали переживать по мелочам больше, чем раньше. Все, что вам сейчас необходимо — это успокоиться. Выпейте чай с ромашкой, полежите в ванной, посмотрите любимый фильм или займитесь медитацией. Тревожные мысли ни к чему хорошему не приведут
Космический совет: позвольте себе отдохнуть в максимально комфортных условиях.
♍ Дева
Предательство, обман и драма: Девы, ваша жизнь превращается в мыльную оперу на ваших глазах. Не исключено, что вы сейчас очень обижены и хотите отомстить, но постарайтесь не поддаваться низменным соблазнам. Прежде, чем сделать что-то, подумайте: не пожалеете ли вы об этом? Лучший путь решения проблем — дать высказаться другому человеку и прислушаться к его точке зрения. Поверьте, ваш внутренний детектор лжи не позволит партнеру соврать.
Космический совет: постарайтесь контролировать эмоции.
♎ Весы
Системы старого мира рушатся, Весы. Почему вы так стараетесь придерживаться устаревших убеждений и практик? Что мешает вам приспособиться и создать пространство для нового образа жизни? «Меньше — значит больше» — ваша мантра на эти выходные. Перестаньте составлять длинные списки дел и пытаться выиграть конкурс производительности. Звезды вас просят замедлиться, дышать и жить настоящим.
Космический совет: научитесь получать удовольствие от каждого момента жизни.
♏ Скорпион
Скорпионы, вы абсолютно не умеете сидеть без дела. Распланируйте свое расписание на день, чтобы не было времени предаваться грустным мыслям и впадать в депрессию. Знайте, что у вас всегда есть возможность обратиться к своим друзьям за поддержкой и советом. Не обязательно переживать все трудности в одиночестве.
Космический совет: подавить грусть вам поможет только планер и хорошая компания.
♐ Стрелец
Стрелец, как бы ни было грустно, иногда нужно все-таки уметь поставить точку и порвать с прошлым. Вы либо хотите быть с человеком, либо нет. Третьего не дано. Разберитесь в себе и решите, нужны ли вам эти отношения? Если вы чувствуете, что у вас с партнером больше нет ничего общего, это нормально. Не бойтесь прощаться.
Космический совет: проанализируйте свои отношения с партнером.
♑ Козерог
Козероги, сегодня вы почувствуете подъесть энергии и внутренних сил, вы будете значительно бодрее и активнее, чем раньше. Используйте это для занятий спортом. Сегодня будут полезны любые физические нагрузки. Если вы давно хотели начать тренировки, время пришло.
Космический совет: займитесь дома спортом.
♒ Водолей
То, как мы воспринимаем себя, определяет наши отношения не только с самим собой, но и с миром. Вы думаете, что не заслуживаете своей собственной любви? Так почему тогда к вам хорошо должны относиться окружающие? Водолеи, вы не поверите, но люди чувствуют, что вы абсолютно не цените себя, поэтому позволяют себе общаться с вами довольно грубо.
Космический совет: переосмыслите отношение к себе.
♊ Рыбы
Рыбы, вы наделены редким даром — вы умеете чувствовать энергетику окружающих людей. Если вам кажется, что после общения с кем-то вы истощены, значит, человек забрал от вас всю положительную энергию. Таких людей психологи называют «энергетическими вампирами». Держитесь от них подальше.
Космический совет: фильтруйте свое окружение.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая.
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