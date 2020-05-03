«Сама нежность»: Ирина Круг поразила поклонников, обнажив изящные плечи

Легенда русского шансона Ирина Круг вновь стала поводом для обсуждения. Известная певица и так для многих является эталоном женственности, красоты и обаяния, но сегодня сразила публику по-настоящему.

Звезда выложила в Instagram архивное фото, где позирует на камеру в белоснежном свитере, обнажившем ее хрупкие, изящные плечи, а также идеальную линию декольте. Чтобы произвести максимальный эффект на публику, Ирина едва прикрывает глаза, устремляя взгляд на руки, элегантно сложенные на коленях.

«Фото Игорь Скобелев. 2019 год», — написала Круг.

Instagram @irinakrug

Буквально за один час снимок очаровательной Ирины собрал более восьми тысяч лайков. Кроме того, в комментариях к нему фолловеры, не сдерживая эмоций, признавались: они в очередной раз убедились, что красоте Круг нет равных во всем мире.

«Сама нежность! Ирина Викторовна, вы прекрасны!»

«Желанная! Удивительная! Сексуальная! Ирина — богиня!»

«Сколько нежности и женственности в этом фото! Восхищаюсь каждый раз!»

«Девочка — ангел! Если бы сейчас вас увидел Михаил, он бы влюбился снова!» — откликнулись фолловеры на пост звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие страдания выпали на женскую долю Ирины Круг и почему ее так любит публика.