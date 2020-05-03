«Сама нежность»: Ирина Круг поразила поклонников, обнажив изящные плечи
Известная певица поделилась редким кадром из личного архива.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
Путин присвоил звание Герой Труда пятерым россиянам
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
«Так держать!» — Фадеев похудел за месяц еще на десять килограммов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая
Фото, видео: Instagram @irinakrug, Игорь Скобелев
Легенда русского шансона Ирина Круг вновь стала поводом для обсуждения. Известная певица и так для многих является эталоном женственности, красоты и обаяния, но сегодня сразила публику по-настоящему.
Звезда выложила в Instagram архивное фото, где позирует на камеру в белоснежном свитере, обнажившем ее хрупкие, изящные плечи, а также идеальную линию декольте. Чтобы произвести максимальный эффект на публику, Ирина едва прикрывает глаза, устремляя взгляд на руки, элегантно сложенные на коленях.
«Фото Игорь Скобелев. 2019 год», — написала Круг.
Буквально за один час снимок очаровательной Ирины собрал более восьми тысяч лайков. Кроме того, в комментариях к нему фолловеры, не сдерживая эмоций, признавались: они в очередной раз убедились, что красоте Круг нет равных во всем мире.
«Сама нежность! Ирина Викторовна, вы прекрасны!»
«Желанная! Удивительная! Сексуальная! Ирина — богиня!»
«Сколько нежности и женственности в этом фото! Восхищаюсь каждый раз!»
«Девочка — ангел! Если бы сейчас вас увидел Михаил, он бы влюбился снова!» — откликнулись фолловеры на пост звезды.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие страдания выпали на женскую долю Ирины Круг и почему ее так любит публика.
Читайте также
71%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?