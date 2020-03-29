Неудачный брак в 90-х, убийство Круга и ссоры с мужем: личная жизнь Ирины Круг

До знакомства с королем шансона Ирина Круг работала официанткой, однако их встреча перевернула жизнь простой девушки. 29 марта 2020 года Ирина Круг празднует 44-летие, пишет «СтарХит».

Ирина Круг (в девичестве Глазко) родилась в Челябинске в семье офицера и чертежницы. В школе она страстно влюбилась в старшеклассника и через несколько месяцев после выпускного родила дочь Марину, и пара расписалась в ЗАГСе. Однако спустя время супруг стал употреблять запрещенные препараты, что сказалось на отношениях на семье.

Ирина забрала дочь и переехала к маме. По счастливой случайности будущей певице удалось устроиться в ресторан в родном городе, где произошла знаменательная встреча. Михаил Круг пригласил Ирину присоединиться к его команде в качестве костюмера, однако молодая девушка не сразу согласилась на предложение исполнителя шансона.

После года работы певец стал ухаживать за Ириной и спустя некоторое время влюбленные стали жить вместе с детьми (ее дочерью и его сыном - Прим.ред.) в его трехэтажном доме. Женщина стала полноправной хозяйкой и заботливой супругой, а спустя год после свадьбы родила возлюбленному сына Сашу.

Семейное счастье оказалось недолгим: 1 июля 2002 года Михаил Круг был застрелен в собственном доме. На тот момент Ирине было 26 лет, а их сыну чуть больше месяца. После смерти мужа нужно было чем-то зарабатывать на жизнь, чтобы кормить семью. Музыкант Леонид Телешев посоветовал вдове Круга продолжить его дело и стать певицей.

«Когда я запела, поняла, насколько это тяжело. Но пока процесс не остановить, люди хотят слушать песни Круга. И что особенно приятно — пою уже не ради денег, ради памяти Миши», — признавалась звезда.

Карьера артистки стремительно стала развиваться: в 2004-м она презентовала дебютный альбом с символичным названием «Первая осень разлуки», а спустя год получила премию «Шансон года».

В 2006 году Ирина вновь вышла замуж за предпринимателя Сергея Белоусова, а в 2013-м у них родился сын Андрей. Несколько лет назад пара была на грани развода, однако Ирина и Сергей сумели преодолеть кризис в семье.

Сейчас Ирина Круг продолжает заниматься творчеством. У нее насчитывается десять сольных альбомов и шесть дуэтных сборников.

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