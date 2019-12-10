Вечернее платье принцессы Дианы выставлено на аукцион в Лондоне

В Лондоне с молотка уйдет вечернее платье принцессы Дианы. Именно в нем она танцевала с Джоном Траволтой на приеме в Белом доме в 1985 году.

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Фотографии облетели весь мир, а темное бархатное платье с открытыми плечами стало одним из самых узнаваемых нарядов леди Ди.

Джон Траволта, кстати, до сих пор вспоминает тот вечер, устроенный семьей Рейган в честь высоких гостей из Великобритании. Оказывается, актер не знал, что ему выпадет честь танцевать с принцессой. Поэтому не подготовился заранее, пришлось импровизировать. Во время танца Траволта очень волновался, а музыка не смолкала целых 15 минут.

Теперь организаторы аукциона надеются выручить за легендарное платье не менее 400 тысяч евро.

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