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  4. Вечернее платье принцессы Дианы выставлено на аукцион в Лондоне

Вечернее платье принцессы Дианы выставлено на аукцион в Лондоне

, 3:16 Эфирная новость 15

В темном бархатном платье леди Ди танцевала на приеме в Белом доме в 1985 году.

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Фото, видео: xuehua.us

В Лондоне с молотка уйдет вечернее платье принцессы Дианы. Именно в нем она танцевала с Джоном Траволтой на приеме в Белом доме в 1985 году.

xuehua.us

Фотографии облетели весь мир, а темное бархатное платье с открытыми плечами стало одним из самых узнаваемых нарядов леди Ди.

Джон Траволта, кстати, до сих пор вспоминает тот вечер, устроенный семьей Рейган в честь высоких гостей из Великобритании. Оказывается, актер не знал, что ему выпадет честь танцевать с принцессой. Поэтому не подготовился заранее, пришлось импровизировать. Во время танца Траволта очень волновался, а музыка не смолкала целых 15 минут.

Теперь организаторы аукциона надеются выручить за легендарное платье не менее 400 тысяч евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что роль в фильме Козловского продали на аукционе в Казахстане.

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