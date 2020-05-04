Попова назвала невозможным прекращение распространения коронавируса
По словам главы Роспотребнадзора, риски возникновения новых очагов заражения сохраняются.
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Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос о возможности прекращения распространения коронавируса. По словам руководителя ведомства, риски заражения COVID-19 невозможно предотвратить вне зависимости от принятых ограничительных мер.
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране», — рассказала Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия-24»,
Глава Роспотребнадзора добавила, что часть введенных из-за пандемии коронавируса мер придется сохранить в РФ до создания вакцины против COVID-19. Прежде всего, это касается людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
«Мы учимся жить по-новому, мы учимся жить в условиях, когда вирус есть. Вырабатывая те или иные алгоритмы, мы говорим, что да, мы вот здесь снимаем ограничения, но вместе с тем у нас люди старшего поколения остаются все равно дома, люди с хронической патологией все равно (остаются дома — Прим.ред.)», — пояснила Попова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России за сутки выявлено 10 581 новых случаев инфицирования COVID-19 в 82 регионах. Из них 50,6% не имели клинических проявлений болезни.
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