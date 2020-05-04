В России за сутки выявлено 10 581 новых случаев инфицирования COVID-19
Всего в стране зарегистрировано 145 268 заболевших коронавирусом. Проведено более 4,3 миллиона тестов.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В России за сутки выявлено 10 581 новых случаев инфицирования COVID-19 в 82 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 50,6% не имели клинических проявлений болезни.
Москва — 5795
Московская область — 803
Санкт-Петербург — 317
Мурманская область — 280
Республика Дагестан — 160
Нижегородская область — 157
Кабардино-Балкарская Республика — 105
Ямало-Ненецкий АО — 104
Брянская область — 102
Краснодарский край — 96
Республика Татарстан — 86
Ростовская область — 85
Калужская область — 81
Оренбургская область — 81
Республика Башкортостан — 80
Ярославская область — 79
Республика Северная Осетия — 79
Тульская область — 75
Саратовская область — 74
Курская область — 69
Владимирская область — 66
Тюменская область — 66
Чувашская Республика — 64
Рязанская область — 61
Новосибирская область — 61
Самарская область — 60
Ленинградская область — 59
Республика Мордовия — 59
Ставропольский край — 57
Тамбовская область — 53
Республика Ингушетия — 53
Свердловская область — 53
Приморский край — 53
Челябинская область — 51
Республика Марий Эл — 49
Калининградская область — 45
Липецкая область — 43
Удмуртская Республика — 43
Волгоградская область — 42
Красноярский край — 42
Архангельская область — 39
Хабаровский край — 39
Республика Калмыкия — 38
Алтайский край — 36
Пермский край — 35
Воронежская область — 34
Омская область — 34
Кировская область — 33
Белгородская область — 31
Забайкальский край — 31
Чеченская Республика — 30
Республика Хакасия — 30
Ивановская область — 29
Ульяновская область — 29
Республика Саха (Якутия) — 29
Камчатский край — 28
Пензенская область — 27
Иркутская область — 27
Новгородская область — 24
Орловская область — 19
Тверская область — 19
Ханты-Мансийский АО — 18
Республика Бурятия — 18
Астраханская область — 17
Костромская область — 13
Кемеровская область — 13
Смоленская область — 12
Карачаево-Черкесская Республика — 11
Томская область — 9
Республика Адыгея — 7
Республика Коми — 6
Амурская область — 5
Республика Карелия — 4
Вологодская область — 4
Республика Тыва — 4
Ненецкий АО — 2
Сахалинская область — 2
Еврейская АО — 2
г. Севастополь — 2
Псковская область — 1
Курганская область — 1
Республика Крым — 1
Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 76 человек: 35 человек в Москве, пятеро — во Владимирской области, по три — в Санкт-Петербурге, Брянской, Калининградской и Тверской областях. Полностью выздоровели за сутки 1456 пациентов.
Всего в стране зарегистрировано 145 268 заболевших коронавирусом. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1356 человек, выздоровели 18 095 человек. Проведено более 4,3 миллиона тестов.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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