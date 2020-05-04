В России за сутки выявлено 10 581 новых случаев инфицирования COVID-19 в 82 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 50,6% не имели клинических проявлений болезни.

Москва — 5795

Московская область — 803

Санкт-Петербург — 317

Мурманская область — 280

Республика Дагестан — 160

Нижегородская область — 157

Кабардино-Балкарская Республика — 105

Ямало-Ненецкий АО — 104

Брянская область — 102

Краснодарский край — 96

Республика Татарстан — 86

Ростовская область — 85

Калужская область — 81

Оренбургская область — 81

Республика Башкортостан — 80

Ярославская область — 79

Республика Северная Осетия — 79

Тульская область — 75

Саратовская область — 74

Курская область — 69

Владимирская область — 66

Тюменская область — 66

Чувашская Республика — 64

Рязанская область — 61

Новосибирская область — 61

Самарская область — 60

Ленинградская область — 59

Республика Мордовия — 59

Ставропольский край — 57

Тамбовская область — 53

Республика Ингушетия — 53

Свердловская область — 53

Приморский край — 53

Челябинская область — 51

Республика Марий Эл — 49

Калининградская область — 45

Липецкая область — 43

Удмуртская Республика — 43

Волгоградская область — 42

Красноярский край — 42

Архангельская область — 39

Хабаровский край — 39

Республика Калмыкия — 38

Алтайский край — 36

Пермский край — 35

Воронежская область — 34

Омская область — 34

Кировская область — 33

Белгородская область — 31

Забайкальский край — 31

Чеченская Республика — 30

Республика Хакасия — 30

Ивановская область — 29

Ульяновская область — 29

Республика Саха (Якутия) — 29

Камчатский край — 28

Пензенская область — 27

Иркутская область — 27

Новгородская область — 24

Орловская область — 19

Тверская область — 19

Ханты-Мансийский АО — 18

Республика Бурятия — 18

Астраханская область — 17

Костромская область — 13

Кемеровская область — 13

Смоленская область — 12

Карачаево-Черкесская Республика — 11

Томская область — 9

Республика Адыгея — 7

Республика Коми — 6

Амурская область — 5

Республика Карелия — 4

Вологодская область — 4

Республика Тыва — 4

Ненецкий АО — 2

Сахалинская область — 2

Еврейская АО — 2

г. Севастополь — 2

Псковская область — 1

Курганская область — 1

Республика Крым — 1

Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 76 человек: 35 человек в Москве, пятеро — во Владимирской области, по три — в Санкт-Петербурге, Брянской, Калининградской и Тверской областях. Полностью выздоровели за сутки 1456 пациентов.

Всего в стране зарегистрировано 145 268 заболевших коронавирусом. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1356 человек, выздоровели 18 095 человек. Проведено более 4,3 миллиона тестов.

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