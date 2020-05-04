Азербайджанцы из-за закрытия границ родины ночуют на улице в Дагестане
Возле Кулларского поста собрались около 450 человек, которые не могут вернуться домой.
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
Около 450 граждан Азербайджана ночуют на улице в российской республике Дагестан из-за невозможности вернуться домой. Об этом сообщает в Instagram сообщество golos.dagestana. Границы их родины оказались закрыты из-за пандемии коронавируса.
«Кулларский пост, сейчас! Скопилось уже почти 450 граждан Азербайджана, люди ночуют на улице, кто в мечети, кто ближайших домах, гостиницах», — говорится в сообщении.
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Пользователи соцсети возмущены таким поведением людей, так как, по их мнению, они нарушают режим самоизоляции и подвергают себя и окружающих риску заражения COVID-19.
«Идеальная среда для распространения вируса»
«Вот где вирус гуляет», — отмечают пользователи сети.
Азербайджан закрыл свои границы 5 апреля. В рамках мер по борьбе с коронавирусом запрещены авиаперелеты и движение наземного транспорта, разрешены только грузоперевозки. В конце апреля республика продлила ограничение на пересечение границы до 31 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам, которые не могут выехать из-за рубежа, выделят дополнительные средства.
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