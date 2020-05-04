Азербайджанцы из-за закрытия границ родины ночуют на улице в Дагестане

Около 450 граждан Азербайджана ночуют на улице в российской республике Дагестан из-за невозможности вернуться домой. Об этом сообщает в Instagram сообщество golos.dagestana. Границы их родины оказались закрыты из-за пандемии коронавируса.

«Кулларский пост, сейчас! Скопилось уже почти 450 граждан Азербайджана, люди ночуют на улице, кто в мечети, кто ближайших домах, гостиницах», — говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос Дагестана 📢 (@golos.dagestana) 3 Май 2020 в 1:23 PDT

Пользователи соцсети возмущены таким поведением людей, так как, по их мнению, они нарушают режим самоизоляции и подвергают себя и окружающих риску заражения COVID-19.

«Идеальная среда для распространения вируса»

«Вот где вирус гуляет», — отмечают пользователи сети.

Азербайджан закрыл свои границы 5 апреля. В рамках мер по борьбе с коронавирусом запрещены авиаперелеты и движение наземного транспорта, разрешены только грузоперевозки. В конце апреля республика продлила ограничение на пересечение границы до 31 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам, которые не могут выехать из-за рубежа, выделят дополнительные средства.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112