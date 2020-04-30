Россиянам, которые не могут выехать из-за рубежа выделят дополнительные средства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Кабинета министров.

Согласно распоряжению главы правительства, деньги пойдут на оплату проживания за границей, питание и продление виз.