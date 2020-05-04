Куда пойти работать в Петербурге? ТОП-10 необычных вакансий

Несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся на рынке труда из-за эпидемии коронавируса, в Санкт-Петербурге продолжают появляться необычные вакансии для специалистов в разных сферах деятельности. ТОП-10 наиболее интересных предложений составили аналитики интернет-сервиса HeadHunter.

1. Фирма, позиционирующая себя как «крупнейшая платформа для найма профессионалов в виртуальных мирах» ищет геймера с опытом от одного года для работы из дома. За зарплату от 300 до тысячи долларов «на руки» сотруднику предстоит заниматься «прокачкой» репутации и персонажей.

2. Ландшафтный архитектор с высшим образованием и опытом работы от трех лет приглашается в «молодой, сплоченный» коллектив на зарплату от 50 тысяч рублей «на руки».

3. Работодатель, занимающийся «созданием высокоэффективных команд» и выводом на рынок новых продуктов, ищет сотрудника на позицию «хранитель клиентов». В объявлении сказано, что это вакансия для тех, кто «хочет реализовать свои способности, делая то, что нравится, обладает гибким подвижным умом и всегда помнит о результате и целях». Заработную плату обещают от 40 тысяч рублей.

4. Аналитической компании требуется «маркетолог исследователь-евангелист» на полный рабочий день. Это должен быть «амбициозный и талантливый специалист», которому предстоит «исследовать успешный и неуспешный опыт военного маркетинга крупных зарубежных военно-промышленных концернов и российских оборонных предприятий». Заработная плата от 100 тысяч рублей.

5. Гример требуется одному из телеканалов. Работать специалисту предстоит с телеведущими и гостями программ. Зарплата в объявлении не указана.

6. Видеоблогера на зарплату до 100 тысяч рублей ищет производитель строительных и отделочных материалов. Работнику предстоит придумывать, писать сценарий и снимать на свою технику восемь-десять видеороликов для YouTube-канала.

7. Фермерское хозяйство в Ленинградской области ищет управляющего, «горящего современными технологиями» и «поддерживающего идею органической продукции». Зарплату обещают от 80 тысяч рублей.

8. Гидролог требуется одной из петербургских проектных компаний. В обязанности специалиста входит руководство проектами в зонах подтопления территорий субъектов РФ, водоохранных зонах и прочими. Заработная плата в объявлении не указана.

9. Шеф-сомелье со знанием английского языка и опытом работы не менее трех лет в должности бар-менеджера. Размер оплаты труда не раскрывается.

10. Дизайнер креативов требуется в компанию, работающую в сфере онлайн-знакомств. Сотруднику предстоит заниматься продвижением проектов. Зарплата не указана.

Ранее 5-tv.ru писал, что к концу апреля число предложений работы на рынке труда Санкт-Петербурга сократилось на 23% по сравнению с началом месяца.