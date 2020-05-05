Марат Башаров обвинил бывшую супругу в алкоголизме

Недавно Марат Башаров стал участником одного из популярных шоу на федеральном канале. Актер открыто признался, что избивал своих жен. Он также обвинил свою экс-супругу Екатерину Архарову в алкоголизме и неадекватном поведении. Это возмутило не только фанатов, но и саму девушку. Об этом сообщает Starhit.ru.

Екатерина признается, у нее никогда не было тяги к спиртному, а все истории о ней, рассказанные Маратом — полный бред.

«У человека закончились деньги, его не приглашают в кино, мы все переживаем кризис, поэтому он стал ходить на разные телепередачи», — высказала свое мнение Архарова.

Екатерина также добавила, что у нее до сих пор лежит папка документов, собранная для суда. В прошлый раз девушка пожалела своего бывшего супруга, так как он активно в то время занимался воспитанием своей дочери, но в этот раз терпение может лопнуть.

Интервью Марата Башарова возмутило и нынешнего мужа Екатерины Архаровой — Артема Илясова. Он заявил, что мог бы поговорить с актером на эту тему, но не считает его мужчиной.

«Если бы был мужчина, с которым можно было бы поговорить, я бы поговорил», — сказал Илясов.

С новым супругом Екатерина не поднимает тему бывших отношений. Артем Илясов даже убрал все совместные фотографии жены с Маратом Башаровым из дома.

Instagram @arharovakatya

Архарова заверила, вряд ли бы ее нынешний муж жил сейчас с ней, если бы все, что сказал Башаров было бы правдой.

«Посмотрите на этого мужчину, разве смог бы он терпеть рядом алкоголичку, которую описывает Башаров?» — вопрошает Екатерина.

По мнению Архаровой, Марат Башаров достиг точки не возврата — бьет женщин, разговаривает со стульями и врет всем подряд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Башаров рассказал, как поднял руку на бывшую жену.