Сценарист фильмов-ужасов про куклу Чаки покончил с собой

Популярный американский сценарист Джон Лафия покончил с собой. Ему было 63 года. Трагедия произошла 29 апреля в Лос-Анджелесе, об этом пишут американские СМИ.

Джон Лафия был одним из сценаристов фильма ужасов «Детские игры» и режиссером продолжения «Детские игры 2». Знаменитая фраза «Привет, я Чаки. Поиграем?» — тоже придумана популярным сценаристом.

«Мы ошеломлены известием о кончине нашего друга Джона Лафии. Он с самого начала был важнейшим элементом семьи Чаки. Он написал оригинальный сценарий Детских игр вместе с режиссером Томом Холландом и мной, и Детские игры 2 снял Джон», − отметил коллега погибшего Дон Манчини.

Twitter @john_lafia

Джон Лафия родился 2 апреля 1967 года. Он получил диплом бакалавра в области кино и телевидения в Калифорнийском университете. В 1990 году за работу над «Детскими играми» сценарист был номинирован на американскую кинопремию «Сатурн».

Помимо этого, Джон Лафия работал над известными фильмами «Голубая игуана», «Лучший друг человека», «Крысы» и принимал участие в создании сериалов «Кошмары Фредди», «Вавилон 5», «Мертвая зона», «Приключения Синдбада».

Причина самоубийства Джона Лафии не сообщается.

Twitter @consequence

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер Ирфан Кхан, сыгравший в фильме «Миллионер из трущоб».