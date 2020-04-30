Умер актер, сыгравший в фильме «Миллионер из трущоб»

Популярный индийский актер, прославившийся ролью полицейского в фильме «Миллионер из трущоб», Ирфан Кхан скончался от онкологического заболевания. Ему было 53 года. С заболеванием актер боролся с 2018 года. Об этом сообщил Ndtv.com со ссылкой на родственников звезды.

«Мы молимся за его новый мир и надеемся, что сегодня он в лучшем месте. Он был силен в своей борьбе, а теперь мы все должны быть сильны и пережить эту потерю», — говорится в заявлении, опубликованном его семьей.

Несколько месяцев Кхан лечился в Лондоне, после чего вернулся в Мумбаи. Он умер в одной из частных клиник города. На похоронах присутствовали все его близкие и родственники. У актера остались два сына и жена.

Ирфан был одним из немногих индийских актеров, который получал предложения от западных режиссеров. Самые популярные киноленты, в которых снялся Кхан — это «Миллионер из трущоб», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Жизнь Пи», «Новый Человек-Паук», «Мир юрского периода», «Инферно».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Джон Каллахан, известный по сериалу «Санта-Барбары» скончался в США в возрасте 66 лет.