«Умею жить экономно»: Звезда фильма «Большая перемена» рассказала о финансовых проблемах

Актриса Валентина Титова — любимица публики. Зритель помнит ее по картинам «Большая перемена», «ТАСС уполномочен заявить», «Щит и меч», а также по театральным постановкам. Сегодня 78-летняя артистка совсем не купается в лучах славы и не ведет образ жизни звезды советского кинематографа. В период самоизоляции она живет более чем скромно и даже едва сводит концы с концами. Об этом Титова рассказала в интервью изданию StarHit.ru.

Живет Валентина Антиповна на пенсию в 16 тысяч рублей. На время самоизоляции получает небольшую надбавку в четыре тысячи. Однако половина уходит на оплату коммунальных услуг, но артистка не унывает и обходится малым.

«Поняла: умею на них жить — бедно и экономно. Я транжира, когда необходимо купить стиральные порошки, хлорку, крахмал. Еду не заказываю, все делаю сама. Беру овощи, мясо…», — рассказала актриса.

Это далеко не первое испытание бедностью в ее жизни, но сама Титова не считает это трагедией. Все невзгоды она принимает как испытание, которое человек должен пройти с достоинством.

«Умею экономить, была бедной несколько раз в жизни. Но мы эти мгновения пережили. В этом ничего страшного нет, организму тоже нужна передышка, нельзя без конца существовать под девизом „Как я хочу“. Сейчас живу так, как не хотела, но живу… Жизнь большое испытание. Если ты его пройдешь, то ты человек. А все остальное — шизофрения и идиотизм», — убеждена Титова.

При этом актриса не жалеет денег на путешествия. По ее словам, они дают ей возможность вернуться обновленной, причем, не зависимо от того, был это визит за рубеж или в одну из туристических точек на карте России.

«Например, отправляйтесь за Волгу и посмотрите там мир. Поверьте, вернетесь обновленным. О чем вообще говорить с людьми, которые никуда не едут? Устраивайте праздник самим себе! Когда есть личное впечатление, тогда иначе воспринимаешь все, даже рассказы товарищей, книги, которые читаешь…», — заметила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Валентина Титова развелась с актером Басовым.