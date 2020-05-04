У ноутбука обновленная клавиатура и увеличенный объем памяти.

Компания Apple представила усовершенствованный MacBook Pro 13

Фото: www.globallookpress.com © Silas Stein

Компания Apple без анонса представила новую модель MacBook Pro 13. У ноутбука обновленная клавиатура, которая больше не доставит неудобств пользователю, и расширенный объем встроенной памяти. 

MacBook Pro 13 получил клавиатуру Magic Keyboard с ножничным механизмом и ходом клавиши один миллиметр. Она заменила стандартную «бабочку». Верхний ряд клавиатуры полностью убран, а вместо него добавлен Touch Bar, справа от которого располагается сканер отпечатка пальца. Также кнопки со стрелками теперь снова Т-образной формы.

Помимо этого, MacBook Pro 13 имеет большой объем встроенной памяти. Теперь в минимальной встроен SSD-накопитель с объемом 256 Гб, накопитель можно увеличить до четырех терабайт.

Но и это еще не все. В минимальной комплектации ноутбука встроен четырехъядерный процессор Intel Core i5 восьмого поколения и графический чип Intel Iris Plus Graphics 645. А в максимальной — четырехъядерный Intel Core i5 десятого поколения и Intel Iris Plus Graphics.

Диагональ экрана 13 дюймов. Вес ноутбука почти полтора килограмма.

В России MacBook Pro 13 будет продаваться в четырех комплектациях. Минимальная цена ноутбука — 119 900 тысяч рублей, максимальная — 193 990.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Apple представила новый бюджетный iPhone.

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