Сделать предварительный заказ новинки российские пользователи смогут уже с 23 апреля.

Apple представила новый бюджетный iPhone

Фото: www.globallookpress.com / Valentin Wolf

Новый бюджетный смартфон iPhone SE анонсировала американская компания Apple. Презентация модели опубликована на официальном сайте бренда.

Отмечается, что это обновленная версия уже вышедшего ранее смартфона линейки. Она будет внешне похожа на восьмую модель iPhone, при этом в ней будет мощный процессор как во флагманских iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Диагональ экрана составит 4,7 дюйма, гаджет будет оснащен сканером отпечатка пальца и кнопкой «Домой», которая отсутствовала в 10 и 11 моделях. Камера будет обладать разрешением 12 мегапикселей, телефон сохранит функции быстрой зарядки и использования беспроводного адаптера. Также гаджет будет защищен от воздействия влаги.

«iPhone SE защищен от воды и может выдержать погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут. Если вы прольете на него немного кофе, чая или газировки, он будет в порядке. И пыль ему тоже не страшна», — говорится в релизе на сайте компании.

Новый смартфон от Apple представят в трех цветовых гаммах: красной, черной и белой. Стоить в России такая новинка будет от 39 990 рублей, предварительный заказ возможен с 23 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что характеристики китайских смартфонов MediaTek оказались слабее заявленных.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
73.71
0.39 80.67
0.55
Чего на самом деле желают мужчины в постели согласно их знакам зодиака?

Последние новости

21:09
Эксклюзивное фото обвиняемого в стрельбе в московском подъезде
20:58
Стрельбу в московском подъезде предположительно устроил бывший сотрудник ГИБДД
20:42
В результате стрельбы в Москве ранен мужчина
20:36
Apple представила новый бюджетный iPhone
20:28
«Она ворчит и булькает»: Мила Йовович рассказала, как взрослеет ее младшая дочка
20:17
Как снять наращенные ресницы в домашних условиях?

Сейчас читают

Чего на самом деле желают мужчины в постели согласно их знакам зодиака?
«Это так грустно!» — Топалов признался, что не может найти с сыном общий язык
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок