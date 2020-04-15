Apple представила новый бюджетный iPhone

Новый бюджетный смартфон iPhone SE анонсировала американская компания Apple. Презентация модели опубликована на официальном сайте бренда.

Отмечается, что это обновленная версия уже вышедшего ранее смартфона линейки. Она будет внешне похожа на восьмую модель iPhone, при этом в ней будет мощный процессор как во флагманских iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Диагональ экрана составит 4,7 дюйма, гаджет будет оснащен сканером отпечатка пальца и кнопкой «Домой», которая отсутствовала в 10 и 11 моделях. Камера будет обладать разрешением 12 мегапикселей, телефон сохранит функции быстрой зарядки и использования беспроводного адаптера. Также гаджет будет защищен от воздействия влаги.

«iPhone SE защищен от воды и может выдержать погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут. Если вы прольете на него немного кофе, чая или газировки, он будет в порядке. И пыль ему тоже не страшна», — говорится в релизе на сайте компании.

Новый смартфон от Apple представят в трех цветовых гаммах: красной, черной и белой. Стоить в России такая новинка будет от 39 990 рублей, предварительный заказ возможен с 23 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что характеристики китайских смартфонов MediaTek оказались слабее заявленных.