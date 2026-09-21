ФСБ показала кадры задержания жителя Донецка, готовившего теракт на выборах

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Мужчина признался, что согласился работать на СБУ из-за денег.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

ФСБ России опубликовала кадры задержания жителя Донецка, которого подозревают в подготовке теракта возле избирательного участка во время выборов в Государственную думу. Видео предоставил Центр общественных связей ФСБ.

«Управлением ФСБ России по Донецкой народной республике пресечена попытка Службы безопасности Украины сорвать единый день голосования в ДНР путем совершения масштабного теракта вблизи избирательного участка в Донецке», — сообщили в ФСБ.

По версии ведомства, мужчина через интернет связался с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и согласился содействовать террористической деятельности.

Как утверждает спецслужба, подозреваемому поручили забрать содержимое тайника, где находилось около 20 килограммов взрывчатых веществ. Также с дрона ему была сброшена пособниками двухкилограммовая бомба, электронные взрыватели и плата для управления дистанционно.

Следствие считает, что предполагаемый теракт планировалось совершить в момент массового скопления людей возле избирательного участка. Подозреваемого задержали до реализации предполагаемого преступления.

Задержанный признался, что согласился работать на СБУ из-за денег, ему обещали десять тысяч долларов за теракт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ предотвратили подготовку диверсии на газопроводе в Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, преступление планировал совершить гражданин России по заданию украинских спецслужб. Задержанным оказался уроженец Черниговской области УССР 1986 года рождения. В ФСБ заявили, что в 2024 году он установил контакт с представителями украинских спецслужб через Telegram.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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