«Посвятил жизнь науке»: Путин поздравил президента Курчатовского института с 80-летием

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Российский лидер назвал главу НИЦ одаренным человеком.

Путин поздравил Ковальчука с юбилеем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Путин поздравил президента Курчатовского института с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил главу Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука с 80-летием. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Вы посвятили свою жизнь науке и добились на этом поприще значимых результатов», — сказал Путин, отметив, что Ковальчук яркий и одаренный человек.

Российский лидер подчеркнул, что фундаментальные труды и исследования главы НИЦ лежат в основе целого ряда перспективных направлений физики и способствуют укреплению технологического суверенитета нашей страны.

Богатый опыт Ковальчука в решении важных управленческих задач, как добавил Путин, служит достижению масштабных целей, которые стоят перед Курчатовским институтом. Кроме того, педагогический талант президента НИЦ помогает раскрыть потенциал молодежи.

Также Путин пожелал Ковальчуку здоровья и вдохновения в его разносторонней профессиональной и общественной деятельности.

Ранее президент России поздравил с 85-летием создателя «Ежика в тумане» Юрия Норштейна.

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