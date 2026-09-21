Памфилова: у «Справедливой России» еще есть шанс преодолеть барьер в 5%

Партия «Справедливая Россия» может еще преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в Государственную думу. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По предварительным данным после обработки 95,18% протоколов, партия набирает 4,96% голосов. Глава Центризбиркома отметила, что итоговый результат может измениться после завершения подсчета.

Памфилова также сообщила предварительное распределение депутатских мест в Госдуме. По ее словам, у «Единой России» сейчас 355 мандатов, у КПРФ — 40, у ЛДПР — 25, у «Новых людей» — 20.

Для «Справедливой России» пока учитываются четыре мандата, однако в случае преодоления барьера распределение может быть пересмотрено.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании проходили с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что удары ВСУ по Москве в период голосования были направлены на срыв избирательного процесса, однако не повлияли на его проведение. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, попытки нарушить ход выборов не достигли цели. Он отметил, что голосование прошло в установленном порядке.

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