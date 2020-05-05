Снимок Кадышевой без фотошопа шокировал поклонников

В соцсетях обсуждают состояние здоровья народной артистки после публикации ее фото вне сцены. На нем певица выглядит заметно постаревшей.

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Фото, видео: Instagram @rail_nabiullin, РИА Новости /Григорий Сысоев

Фото 60-летней Надежды Кадышевой встревожило ее поклонников. Кадр опубликовал на своей странице один из организаторов ее концертов. Народную артистку с супругом и коллегой по ансамблю «Золотое кольцо» Александром Костюком запечатлели в марте во время приезда в Нижний Тагил. На снимке без ретуши певицу трудно узнать. Как отмечают пользователи соцсетей, она выглядит сильно постаревшей и изможденной. Отчего многих обеспокоило состояние ее здоровья.

Известно, что до начала пандемии Кадышева не жаловалась на самочувствие и активно гастролировала по России. Последние ее выступления перенесли. Но, как и в случае с другими звездами, это произошло из-за распространения коронавируса. Не исключено, что усталость на лице солистки была вызвана плотным концертным графиком.

Instagram @rail_nabiullin

Сегодня зрители сравнивают внешний вид Кадышевой и ее «конкурентки» Надежды Бабкиной. Известно, что «казачка Надя» старше на десять лет, но выглядит заметно моложе. Впрочем, Бабкина не скрывает, что ложилась под нож пластического хирурга. Она делала круговую подтяжку лица и блефаропластику, подтянув веки и убрав морщинки вокруг глаз.

Ранее 5-tv.ru писал, что Надежде Бабкиной прописали антидепрессанты после лечения от COVID-19.

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