Безумные вечеринки и брак ради прописки: Какой была жизнь Малинина до встречи с Эммой

Советский и российский эстрадный певец Александр Малинин сейчас счастлив в браке с женой Эммой. Артист с удовольствием занимается музыкой и выступает на сцене. Не чужды исполнителю и домашние хлопоты. Музыкант себя проявляет как хороший семьянин.

Впрочем, так было не всегда. До встречи с Эммой Малинин любил шумные вечеринки, общался со многими девушками, часто выпивал и в целом вел довольно праздный образ жизни. Об этом в интервью «Экспресс-газете» рассказали его коллеги.

По их словам, в начале творческого пути Малинин любил проводить время в компании девушек и часто веселился с друзьями. Однако, повстречав Инну Курочкину, решил жениться. Правда, вероятно, основной причиной для свадьбы стала не любовь, а московская прописка избранницы.

«На каком-то концерте у Малинина завязалось знакомство с Инной, и он добился, чтобы ее взяли в коллектив. Он на ней то ли уже женился, то ли собирался. Инна была москвичка. Отчасти поэтому Саше она оказалась интересна. Тогда это было актуально — московская прописка и все такое», — рассказал коллега певца Александр Нефедов.

Инна подарила артисту сына Никиту, однако супругам брак спасти не удалось. В 1983 году они развелись, и Малинин сразу нашел замену своей жене — его сердце покорила Ольга Зарубина. Однако свободолюбивая натура исполнителя не позволила ему надолго сохранить отношения, и спустя два года они распались.

Впрочем, судя по наблюдениям знакомых Малинина, он сильно не горевал, а продолжил развлекаться с приятелями и праздно проводить время. После одной из таких посиделок он попал в страшную автомобильную аварию, которая перевернула его жизнь.

«Ехал с кем-то в пьяном виде и разбился под мостом на развилке Каширского и Варшавского шоссе. После этого Саша долго хромал и ходил с костылем. <…> У меня сложилось впечатление, что на него так подействовала та автокатастрофа. «У меня до аварии была одна жизнь, а после стала другая, — говорил он мне. — Когда мы разбились, я сказал: «Господи, если я останусь жив, буду жить только праведно». Как я понял, Малинин полностью отрекся от прошлого», — вспомнил музыкант Анатолий Курносов.

Именно после этого жуткого инцидента певец встретил Эмму и вскоре сделал ей предложение. В браке родились близнецы Фрол и Устинья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Малинина поделилась теплым фото в объятиях двойняшек.