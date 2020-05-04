«Счастье есть»: супруга Малинина поделилась теплым фото в объятиях двойняшек

Супруга популярного певца 90-х Александра Малинина Эмма в последнее время все чаще радует поклонников забавными фото и видео из личного архива: то предстанет перед публикой во всем домашнем и с черной маской на лице, то похвалится любимым питомцем — котом по кличке Хосе.

Но на сей раз предметом для гордости стали дети звездного семейства. Жена артиста выложила в Instagram теплое фото с двойняшками — Устиньей и Фролом. В кадре сын крепко обнимает любимую маму, а дочка нежно целует родительницу в щечку.

«Счастье есть! И я его знаю!» — вот так кратко, но красноречиво подписала пост звезда.

Но позже не удержалась и выложила похожий снимок, где добавила: «Лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их счастливыми».

Instagram @doktoremmamalinina

Фолловеры Малининых не могли пройти мимо столько трогательного поста и отметили: это звездное семейство — лучший образец для подражания.

«Какие все талантливые, умные, воспитанные! Просто чудо!»

«Эмма, вам очень повезло с детьми! Будьте счастливы!»

«Мне так нравятся ваши отношения! Какие добрые глаза у детей!»

«Люблю и уважаю вашу семью! Молодцы!» — восторженно откликнулись поклонники четы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему пользователи сети считают Устинью Малинину одной из самых красивых и стильных девушек современности.