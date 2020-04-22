«Виной всему наркотики»: Любовь Успенская о взаимоотношениях с дочерью

Королева русского шансона Любовь Успенская в интервью «Аргументы недели» рассказала о сложных взаимоотношениях с дочерью Татьяной Плаксиной, которая живет в США.

66-летняя знаменитость не стала скрывать, что ее наследница страдает от наркотической зависимости. Певица отмечает, что прекратила поддерживать с ней отношения.

«Признаюсь, моя дочь, к моему несчастью, сегодня принимает наркотики. Это самое страшное, что может случиться в жизни любой семьи. Наркотики ее сломали. К сожалению, она сегодня живет в Америке. Я прервала с ней все взаимоотношения в надежде, что она опомнится, и ее отец ей поможет», — сказала Любовь Успенская.

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Знаменитость призналась, что ей остается только молиться богу, чтобы Татьяна «не пропала». Несмотря ни на что, Любовь Успенская считает себя лучшей матерью на земле. Певица отметила, что предательство дочери стало для нее очень болезненным.

«Ей уже тридцать лет. Если она сама не сможет себя остановить — ей уже никто не поможет. Она умная, образованная. Получила образование в лучших мировых вузах. Я ей в этом никогда не отказывала. Тяжело осознавать, что моя девочка с такими талантами и знаниями, сейчас так страдает. Виной всему наркотики», — заключила Любовь Успенская.

Певица подчеркнула, что сможет простить дочь только в случае чуда. Для этого Татьяна Плаксина должна взять себя в руки и побороть зависимость.

«Не знаю, смогу ли я теперь ее простить. Она сожгла все мосты. С одной стороны, я понимаю, что моя дочь больна наркоманией, с другой — не могу поверить, что наркотики повергли ее сделать такие вещи. Если случится чудо, и она опомнится, может быть тогда я смогу изменить свое отношение к ней», — сказала королева русского шансона.

Помимо прочего, Любовь Успенская прокомментировал всевозможные слухи о пластических операциях. Певица рассказала, что у нее попросту нет времени для проведения косметических процедур. При этом, знаменитость призналась, что губы все-таки подвергла коррекции.

«Губки я действительно сделала. Но чуть-чуть переколола. Честно говоря, не ожидала такого результата. У меня была съемка клипа и там нужны были накачанные губы. Вот я их накачала, но чересчур. А грудь восьмого размера в этом клипе не моя. Брали дублершу», — сказала певица.

Любовь Успенская отметила, что особо не занимается своей фигурой и не изнуряет себя тренировками в спортзале. Все свободное время, по ее словам, она уделяет голосу и музыке.

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