Радостная Валерия застала Пригожина за тем, что «может никогда не повториться»
Певица сняла действия мужа на камеру и несколько раз похвалила за физическую активность.
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Фото, видео: Instagram @valeriya
Российская певица Валерия застала своего мужа Евгения Пригожина за усердной тренировкой. Видео с качающим пресс продюсером она выложила на своей странице в Instagram.
«Застала с поличным», — подписала Валерия ролик.
На кадрах Иосиф шумно дышит, качая пресс с помощью большого гимнастического мяча.
«Смотрите, что я увидела. Я боюсь спугнуть птицу счастья. Я должна зафиксировать этот момент, потому что он может никогда не повториться», — сказала Валерия шепотом, подходя к мужу.
Затем она немного поговорила с супругом, несколько раз похвалив его за физическую активность.
В комментариях поддержали Пригожина, а также Валерию, убедившую мужа начать заниматься спортом.
«Респект семье! Валерия — пример для подражания всем и даже Иосифу»;
«Не отстает от Валерии, молодец»;
«Молодец. Самое трудное начать»;
«Браво, Иосиф», — написали пользователи.
Как напоминает сайт Teleprogramma.pro, этой весной Валерия и Иосиф Пригожин отметили 17-летие со дня знакомства. Певица утверждает, что за эти годы в их чувствах друг к другу ничего не изменилось — они все так же любят друг друга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия тоже активно занимается спортом дома в условиях самоизоляции. Недавно она выложила видео, на котором выполнила стойку на голове.
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