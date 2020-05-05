Радостная Валерия застала Пригожина за тем, что «может никогда не повториться»

Российская певица Валерия застала своего мужа Евгения Пригожина за усердной тренировкой. Видео с качающим пресс продюсером она выложила на своей странице в Instagram.

«Застала с поличным», — подписала Валерия ролик.

На кадрах Иосиф шумно дышит, качая пресс с помощью большого гимнастического мяча.

«Смотрите, что я увидела. Я боюсь спугнуть птицу счастья. Я должна зафиксировать этот момент, потому что он может никогда не повториться», — сказала Валерия шепотом, подходя к мужу.

Затем она немного поговорила с супругом, несколько раз похвалив его за физическую активность.

Instagram @valeriya

В комментариях поддержали Пригожина, а также Валерию, убедившую мужа начать заниматься спортом.

«Респект семье! Валерия — пример для подражания всем и даже Иосифу»;

«Не отстает от Валерии, молодец»;

«Молодец. Самое трудное начать»;

«Браво, Иосиф», — написали пользователи.

Как напоминает сайт Teleprogramma.pro, этой весной Валерия и Иосиф Пригожин отметили 17-летие со дня знакомства. Певица утверждает, что за эти годы в их чувствах друг к другу ничего не изменилось — они все так же любят друг друга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия тоже активно занимается спортом дома в условиях самоизоляции. Недавно она выложила видео, на котором выполнила стойку на голове.