В связи с подтвержденным случаем заболевания руководство медучреждения приняло решение прекратить прием рожениц.

У пациентки родильного дома имени Снегирева в Петербурге обнаружили COVID-19

Фото: ТАСС / Александр Рюмин

Родильный дом № 6 имени профессора Снегирева в Санкт-Петербурге закрылся и временно не принимает новых пациентов. Данное решение было принято после того, как тест на COVID-19 у одной из рожениц показал положительный результат.

«В родильный дом поступила для оказания экстренной помощи, родоразрешилась и выписалась пациентка без клинической картины заболевания, но оказавшаяся носителем, так как тест на коронавирус, который был взят при поступлении в учреждение, оказался положительным», — говорится в официальном сообщении группы медицинского учреждения ВКонтакте.

Отмечается, что все женщины, находящиеся под наблюдение в родильном доме, их дети, а также сотрудники больницы здоровы. Выписка пациенток будет производиться в плановом порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге закрыли уже два роддома из-за коронавируса. Пациенток не принимают роддом №10 и роддом №16. 

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