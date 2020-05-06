В Петербурге обновили освещение площади Победы и монумента защитников Ленинграда
По периметру памятника установлено более полутора тысяч светодиодных ламп, что сделало его еще более выразительным и ярким.
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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр, 5-tv.ru
Главные въездные ворота Петербурга и площадь Победы 9 мая предстанут в обновленном свете, а монумент защитникам Ленинграда — еще более выразительным и ярким. Реализован грандиозный проект модернизации наружного освещения. Установлено более полутора тысяч новых светодиодных ламп по периметру площади и у подножия скульптурной группы.
«Архитектурно-художественная подсветка монумента „Героическим защитникам“ и наружное освещение площади Победы создают единый торжественный образ. Дополнительно установлены светильники создающие эффект развивающегося триколора. Который виден со всех сторон», — рассказал о новшествах директор СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителев.
Девятьсот светильников установят и на высотках Московского проспекта. Они тоже создадут эффект развевающегося триколора.
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