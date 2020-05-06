В мае 2019 года решением суда оставшиеся немногим более пять лет колонии из 20-ти были заменены на принудительные работы в исправительном центре.

Осужденный за убийство и разбой сбежал из больницы в Красноярском крае

Фото: www.globallookpress.com

Из Ачинской межрайонной больницы в Красноярском крае сбежал осужденный за убийство, разбой и умышленное повреждение чужого имущества.  Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ФСИН.

«ГУ ФСИН России по Красноярскому краю разыскивает Голикова Михаила Васильевича, 1978 года рождения. Он был осужден Красноярским краевым судом на 20 лет лишения свободы. Четвертого мая осужденный М.В. Голиков самовольно покинул Ачинскую межрайонную больницу №1, где проходил лечение"», — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина на данный момент отсидел 15 лет из положенных ему 20-ти. В ведомстве пояснили, что в мае 2019 года решением суда оставшиеся немногим более пять лет колонии были заменены на принудительные работы в исправительном центре.

Осужденный полного телосложения, ростом 180 сантиметров, может носить бороду. На левом предплечье около локтевого сгиба шрам шесть сантиметров, на левой ноге 16 послеоперационных шрамов по четыре-пять сантиметров.

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