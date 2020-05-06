Рейтинг был составлен по итогам онлайн-голосования проекта Кино Mail.ru.

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Фото: Кадр из х/ф "В бой идут одни "старики" (1973 г.) / реж. Л. Быков

В преддверии Великого Дня Победы россияне назвали свои любимые фильмы о войне. Проект Кино Mail.ru провел онлайн-голосование, по результатам которого были названы самые популярные военные фильмы в России.

Согласно результатам, работа Леонида Быкова «В бой идут одни «старики» стала лидером рейтинга. Также зрители отметили фильмы «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого и «Офицеры» Владимира Рогового.

При этом, в десятку списка величайших фильмов посвященный Великой Отечественной войне вошли такие ленты как «Судьба Человека» и «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, «Летят журавли» Михаила Калтозова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Том Круз полетит на МКС для съемок в новом фильме. В НАСА рассчитывают, что кино с голливудским актером вдохновит молодежь становиться инженерами и учеными.

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Россияне назвали любимые фильмы о войне

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