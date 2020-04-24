Дарья Мельникова признала, что поторопилась с детьми

Звезда ситкома «Папины дочки» Дарья Мельникова в свое время пожалела, что рано решилась на материнство. Об этом она рассказала в интервью для журнала Psychologies. Актриса родила двух сыновей мужу и коллеге Артуру Смольянинову в 2015 и 2018 годах. К замужеству и к появлению первого наследника она была не готова, как призналась сама.

До 21 года Дарья жила с мамой. Вскоре она стала делить совместный быт с благоверным и поняла, что оказалась не приспособлена к самостоятельной жизни. Многие обязанности по дому пришлось выполнять Смольянинову. В 23 года Мельникова родила первенца Артура, и задачи усложнились. По ее словам, многие решения пришлось учиться принимать «в полевых условиях». Рождение детей заставило быстро взрослеть.

«Поэтому мой опыт такой: торопиться не обязательно. Но поскольку я уже внутри этой системы, я все принимаю и очень благодарна судьбе за такой расклад», — сказала она.

Мельникова заметила, что сегодня в их семье со Смольяниновым не все гладко, но супруги стараются решать проблемы и обходить острые углы. Зато в отношении детей у них все сложилась удачно. По словам Дарьи, ее супруг оказался создан для отцовства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Мельникова показала подросших сыновей от Артура Смольянинова.