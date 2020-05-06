Путин рассказал, как будет происходить выход страны из режима самоизоляции
Глава государства подчеркнул, что любая поспешность в этом вопросе чревата откатом назад.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как будет происходить снятие ограничений в стране из-за коронавируса. Заявление он сделал в ходе рабочего совещания, посвященного ситуации с COVID-19 и поэтапному снятию ограничительных мер.
По словам главы государства, оценка мер по выходу из ограничений уже проведена, и он должен быть постепенным и аккуратным. Поскольку ситуация с распространением инфекции в регионах складывается по-разному, снятие мер не может быть единым для всей страны.
«Губернаторам, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, нужно принять решение о дальнейших действиях в регионах. Любая поспешность может обернуться откатом назад, нельзя забегать вперед», — сказал Путин.
Решения должны основываться на мнении ученых, подчеркнул российский лидер. План по выходу из ограничительных мер необходимо разработать на период после 11 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рекомендации по поэтапной отмене ограничений, введенных из-за COVID-19, разработали в правительстве и Роспотребнадзоре. На сайте доступна прямая трансляция с совещания Путина о ситуации с коронавирусом и снятии самоизоляции.
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