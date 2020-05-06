Прямая трансляция с совещания Путина о ситуации с коронавирусом и снятии самоизоляции
Рекомендации по поэтапной отмене ограничений, введенных из-за COVID-19, разработали в правительстве и Роспотребнадзоре.
Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин проводит 6 мая рабочее совещание, посвященное ситуации с коронавирусом нового типа и поэтапному снятию ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее уточнял, что во время совещания Путин заслушает рекомендации правительства и Роспотребнадзора о постепенном снятии режима самоизоляции. Президент поручил разработать их 28 апреля. Он подчеркивал, что власти субъектов РФ должны быть готовы к частичной отмене ограничений к 12 мая.
Кроме того, во время рабочего совещания чиновники докладывают Путину о поддержке экономики и граждан, а также о работе по специальному страхованию врачей и медперсонала в связи с распространением COVID-19.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова обозначила «финальную точку» в снятии ограничений в РФ. Она рассказала, какие противоэпидемические меры будут отменены в последнюю очередь.
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