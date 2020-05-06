Путин поручил главе Росгвардии подать заявку на закупку спецтехники

Президент России подчеркнул, что это необходимо сделать в оперативном режиме.

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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Глава Росгвардии Виктор Золотов сегодня доложил президенту, что вверенные ему войска проводят большую работу с населением, чтобы все ограничительные меры — соблюдались.

«Свыше 20 тысяч военнослужащих ежедневно выполняют задачи по режимно-ограничительным мероприятиям, по защите граждан, по местам охранения объектов здравоохранения — там, где находятся больные коронавирусом», — заявил на совещании с главой государства Виктор Золотов.

Для больных перепрофилированы три военных госпиталя. Предприняты меры по защите и самих военнослужащих.

Владимир Путин поручил главе Росгвардии оперативно подать в кабмин заявку на закупку дополнительной спецтехники, в том числе для поддержки отечественного автопрома в условиях борьбы с коронавирусом. В свою очередь Золотов отметил, что у ведомства есть потребности, в частности, в легковых автомобилях. 

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