Австралиец перепутал лотерейные билеты и сорвал джекпот

Австралиец, живущий в городе Хобарт, купил не тот лотерейный билет и выиграл 1,2 миллиона австралийских долларов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Lott.



Мужчина анонимно рассказал сайту, что изначально хотел приобрести билет лотереи Superdraw, но вместо этого случайно купил билет TattsLotto. Ошибка принесла ему удачу и 1,2 миллиона австралийских долларов (56,9 миллиона рублей).

Как рассказал счастливчик, с помощью выигрыша он будет выплачивать ипотеку, а после изоляции хочет поехать в город и отметить победу в лотерее. Он отметил, что «до сих пор до конца не верит в то, что произошло».

Похожую «ошибку» ранее совершила пара из США — они купили лотерейный билет не за два доллара, как планировали, а за три. Счастливый билет принес им 150 тысяч долларов (9,6 миллиона рублей).