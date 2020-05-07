Пражская наступательная операция: стратегическая битва маршала Конева

В МИДе Чехии похоже поняли, что с Россией лучше договариваться и предложили обсудить возникшие споры по поводу сноса памятника маршалу Коневу.

Семьдесят пять лет назад началась Пражская операция — последняя стратегическая битва советских войск в Великой Отечественной войне. Маршал Конев даже ускорил наступление, спешил помочь просившим поддержки пражанам.

Хроника событий — исторических и современных — у Кирилла Сергеева.

На этом фото 19-летний Игорь Лернер позирует уже после окончания войны. Ко Дню Победы 1945-го старший сержант прошел без малого пол Европы: сражался в Восточной Пруссии, форсировал Одер, освобождал Вену и Прагу. Свою последнюю операцию ветеран считает самой непростой: отбивать город пришлось почти врукопашную.

«Прага — исторический город, одноэтажные, двухэтажные дома, причем редкой ценности. Трудность была в чем, в том, что нельзя было применять артиллерию, авиацию», — вспоминает участник пражской операции Игорь Лернер.

Этот приказ отдал лично командующий штурмом Иван Конев — специально, чтобы сохранить город для чехов. За время недельных боев Красная армия потеряла 12 тысяч человек, ранены были 40 тысяч. Волевое решение маршала пражане восприняли с благодарностью. После победы военачальника, как и других красноармейцев, осыпали букетами и качали на руках.

«Население очень радушно к нам относилось. Цветов море. Нас на улице не пропускали, женщины даже целовали нас», — рассказывает Лернер.

Уже потом этот штурм войдет во все учебники военной тактики. Огромную группировку советских войск — два миллиона человек — стянули к Праге меньше, чем за сутки. 6 мая красноармейцы под началом Ивана Конева подошли к городу с севера и востока, а после взяли в кольцо больше миллиона немецких солдат.

Но теперь о подвиге красноармейцев стали намеренно забывать.

«Есть влияние СМИ, газет, интернета. Сегодня в учебниках говорится, что Красная армия только вступила в освобожденную Прагу», — говорит историк и преподаватель Карлова университета в Праге Анатолий Шитов.

Теперь предать забвению хотят и главного героя наступательной операции. Памятник освободителю Праги Ивану Коневу неоднократно обливали краской, а месяц назад, вопреки протестам пражан, вообще снесли. Та же судьба может ждать и другие монументы. Историю переписывают политики.

«Вот к чему приводит желание угодить западу, пресмыкнуться. Это и оплачено еще, судя по всему. Рыба гниет с головы. И чешская элита хочет внедрить чехам вирус русофобии. Коронавирус — ничто по сравнению с вирусом русофобии», — считает научный директор российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Впрочем, достойную, по мнению пражского руководства, замену монументу Ивану Коневу уже нашли. В районе Ржепорье теперь красуется памятник власовцам — бойцам генерала, который присягнул на верность Гитлеру.

Его подразделения расстреливали мирных жителей и пленных в Польше и на Украине, а на исходе войны попытались обелить свои имена, выступив против оккупантов Праги. Но если в 1945-м предателей отдавали под трибунал и вешали, то теперь восхваляют: огромная мемориальная плита и трехметровый памятник — с немецким танком и немецкой каской.

«Они были одеты в немецкую форму. И командиры у них были немцы, а в подразделениях — советские военнопленные. Что это такое? Кому они ставят памятник? Они хоть чуть-чуть бы задумались и почитали нормальную историю», — добавляет Мягков.

Призвать к ответу чешских чиновников планируют в Следственном комитете, где уже возбудили уголовные дела за осквернения символов воинской славы. А в российском посольстве настаивают на передаче монумента маршалу Коневу в Москву. Установить его могут прямо напротив чешского посольства — в память о тех, кто действительно освобождал страну.