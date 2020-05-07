Светская львица показала мужу пикантный снимок части мужского тела, который прислал ей поклонник.

Богомолов закатил Собчак сцену ревности из-за интимного фото в ее смартфоне

Фото: Instagram @konbog75

Пикантный снимок в смартфоне Ксении Собчак заставил поволноваться ее супруга — режиссера Константина Богомолова. Об этом телеведущая рассказала во время интервью со звездой Comedy Women Екатериной Варнавой.

Во время разговора собеседницы завели речь о сообщениях, приходящих от ухажеров и поклонников. Юмористка отметила, что мужчины-фанаты, к ее счастью, не присылают снимки своих пенисов, что часто бывает с другими красотками-звездами. То же самое до поры происходило с Собчак. По словам светской львицы, в какой-то момент ей стало обидно — другим присылают, а ей — нет.

Однако в период самоизоляции Ксения все же получила пикантный снимок от одного из озабоченных фанатов. Варнава уточнила, как на это отреагировал муж.

«Я его разыграла. Он мне: „Что это?“ Я: „Ой, не могу рассказывать“. „Нет-нет, что это?!“ „Не спрашивай“. В общем, была пятиминутка ревности», — рассказала Собчак.

Ранее 5-tv.ru писал, что Варнава рассталась с женихом спустя шесть лет отношений. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак.

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