Падали посреди улицы: из-за утечки газа на химзаводе в Индии погибли люди

Утечка ядовитого газа на химическом заводе компании LG Polymers в индийском городе Вишакхапатнаме привела к человеческим жертвам. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

По предварительным данным, минувшей ночью газ просочился из двух пятитонных цистерн. Они оказались без присмотра из-за введенного 25 марта в стране режима изоляции для борьбы с пандемией коронавируса.

⚡⚡⚡Шокирующие кадры из Индии. Не менее девяти человек погибли, около пяти тысяч пострадали в результате утечки газа на химическом заводе в индийском городе Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш), сообщила индийская газета Times of India. pic.twitter.com/HEqA11e2fS — MVS Channel (@MVS_channel) May 7, 2020

Как уточняет издание, к этому моменту насчитывается девять погибших. Более тысячи человек почувствовали себя плохо в результате случившегося, многие из них валились с ног посреди улицы. По данным телеканала NDTV, от 200 до 500 местных жителей госпитализированы. Людей эвакуируют из районов, пострадавших от газа.

Руководство компании LG Chem, которая владеет LG Polymers, заявило, что утечка под контролем, ее причины выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о пострадавших в результате хлопка газа в Новосибирске.