Падали посреди улицы: из-за утечки газа на химзаводе в Индии погибли люди

По разным данным, в результате массового отравления погибли девять человек, до 500 человек госпитализированы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Abhisek Saha, Twitter @andrevasiliev80

Утечка ядовитого газа на химическом заводе компании LG Polymers в индийском городе Вишакхапатнаме привела к человеческим жертвам. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

По предварительным данным, минувшей ночью газ просочился из двух пятитонных цистерн. Они оказались без присмотра из-за введенного 25 марта в стране режима изоляции для борьбы с пандемией коронавируса.

Как уточняет издание, к этому моменту насчитывается девять погибших. Более тысячи человек почувствовали себя плохо в результате случившегося, многие из них валились с ног посреди улицы. По данным телеканала NDTV, от 200 до 500 местных жителей госпитализированы. Людей эвакуируют из районов, пострадавших от газа.

Руководство компании LG Chem, которая владеет LG Polymers, заявило, что утечка под контролем, ее причины выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о пострадавших в результате хлопка газа в Новосибирске.

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