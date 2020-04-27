Три человека пострадали в результате хлопка газа в Новосибирске
По предварительным данным, инцидент произошел в одном из гаражей при проведении газосварочных работ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Три человека пострадали в результате хлопка газа в Кировском районе Новосибирска. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы регионального главка МЧС, инцидент произошел около десяти утра в одном из гаражей при проведении газосварочных работ.
Вследствие ЧП, по предварительным данным, произошло обрушение перекрытия над четырьмя гаражами на общей площади 80 квадратных метров.
Все пострадавшие в настоящий момент госпитализированы с травмами различными степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб в результате взрыва в квартире жилого дома в Краснодаре. ЧП произошло на четвертом этаже шестиэтажного дома в переулке Ленинский.
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