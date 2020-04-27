Три человека пострадали в результате хлопка газа в Новосибирске

Три человека пострадали в результате хлопка газа в Кировском районе Новосибирска. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы регионального главка МЧС, инцидент произошел около десяти утра в одном из гаражей при проведении газосварочных работ.

Вследствие ЧП, по предварительным данным, произошло обрушение перекрытия над четырьмя гаражами на общей площади 80 квадратных метров.

Все пострадавшие в настоящий момент госпитализированы с травмами различными степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб в результате взрыва в квартире жилого дома в Краснодаре. ЧП произошло на четвертом этаже шестиэтажного дома в переулке Ленинский.