Председатель совета директоров ФК «Спартак-Москва» госпитализирован с COVID-19
Сейчас Леонид Федун находится в больнице.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
Председатель совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонид Федун госпитализирован с COVID-19. Информация об этом появилась на официальном сайте футбольного клуба. Сообщается, что из-за подтвержденного диагноза «коронавирусная инфекция» сейчас Федун находится на лечении в больнице. О его состоянии информации пока нет.
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