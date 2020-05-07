Председатель совета директоров ФК «Спартак-Москва» госпитализирован с COVID-19

Председатель совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонид Федун госпитализирован с COVID-19. Информация об этом появилась на официальном сайте футбольного клуба. Сообщается, что из-за подтвержденного диагноза «коронавирусная инфекция» сейчас Федун находится на лечении в больнице. О его состоянии информации пока нет.