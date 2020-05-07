Сейчас Леонид Федун находится в больнице.

Председатель совета директоров ФК «Спартак-Москва» госпитализирован с COVID-19

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Председатель совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонид Федун госпитализирован с COVID-19. Информация об этом появилась на официальном сайте футбольного клуба. Сообщается, что из-за подтвержденного диагноза «коронавирусная инфекция» сейчас Федун находится на лечении в больнице. О его состоянии информации пока нет.

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