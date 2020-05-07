Злой рок или случайность? Подробности загадочной смерти хирурга-убийцы
Долгие годы хитрый маньяк вел охоту на пациентов, но в результате скончался по собственной глупости.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Донат Сорокин, 5-tv.ru
Врачебная ошибка может стоить жизни не только пациента, но и самого медика. К сожалению, это не предположение, а реальная картина мира.
Свидетелем похожей трагедии совсем недавно стала ясновидящая Ольга Метелица. Вспоминая о случившемся, экстрасенс заявила: она совсем не хотела соглашаться на предложение оперативно-розыскной группы принять участие в поисках преступника. Однако почему-то пошла против собственной воли, что вскоре сыграло с провидицей злую шутку.
«Видите ли, экстрасенсорика — это большая ответственность. И иногда мои видения могут привести к нужному следу, а могут… к непростительной профессиональной ошибке», — призналась Метелица.
То же самое произошло и в случае с хирургом, на которого давно охотились полицейские. В один момент он решил, что может делать с обессилившими пациентами что угодно. Мужчина намеревался использовать накопленный опыт и способности для собственной выгоды — о банальном лечении и речи не шло. Но в его планы внезапно вмешались.
Что случилось с доктором-шарлатаном? Почему такой осторожный и хитрый человек погиб буквально от собственных рук? Подробности смотрите в новой серии детективного сериала «Свои» на Пятом канале, которые выходят в эфир с понедельника по четверг в 23.10.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чем покорил сердца зрителей уникальный детективный сериал «След».
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