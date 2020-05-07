Пьяный отец жестоко избил двух сыновей в Москве

Пьяный отец жестоко избил своих несовершеннолетних сыновей в Москве. Оба мальчика обратились в больницу, чтобы зафиксировать побои.

Инцидент произошел на улице Полины Осипенко. Известно, что сначала глава семьи в состоянии алкогольного опьянения начал избивать супругу. Услышав крики, ей на помощь прибежали 11-летний и 17-летний сыновья. Младшему мальчику отец нанес удар в глаз, а старшего начал бить и душить.

На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Однако отец успел сбежать. Несовершеннолетние мальчики отправились в медучреждение для снятия побоев.

По некоторым данным, один из детей успел заснять происходящее на видео, чтобы в последующем предоставить его в качестве доказательства истязаний полицейским.

Известно, что мать избитых детей ранее обращалась с заявлением в полицию, жалуясь на побои со стороны мужа. Об этом пишет РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержана молодая мать, жестоко избившая сына-младенца в Соль-Илецке.